Интернет-магазин матрасов от производителя в Екатеринбурге

Фабрика матрасов «Adara Dreams»

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Производитель матрасов в Екатеринбурге «Adara Dreams» специализируется на производстве, розничной и оптовой продаже ортопедических матрасов, подушек, одеял, аксессуаров для кроватей и диванов.


Наша успешно развивающиеся компания является поставщиком матрасов в гостиницы, мебельные магазины, базы отдыха. Для производства своей продукции фабрика «Adara Dreams» использует новейшее оборудование и европейские материалы из Германии, Бельгии, Италии. В производстве присутствуют и материалы российских поставщиков. Фабрика постоянно совершенствуется и расширяется. Мы следим за последними тенденциями производства матрасов (выставки, зарубежные фабрики) и применяем их на нашем производстве.

Отзывы покупателей

Матрас White Medium 80 х 180
Менеджер помог с выбором. Матрас понравился.
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Анна Федорова
Матрас Comfort Luna 80 х 180
Купили матрас по акции, нам понравился, в меру жесткий. Но нам такой и нужен был. ..
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Мария
Матрас Magnum Sirius 80 х 180
Останавливались в отеле и очень понравился матрас. Супер удобный, отлично выспались. Посмотрели, что..
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Ольга
Матрас Laxton Premium 180 х 200
Матрас очень комфортный, спать одно удовольствие! Менеджер Игорь помогал с выбором, учел все пожелан..
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Ирина Алексеевна
Матрас Laxton De-Luxe 80 х 180
В "известном магазине" насмотрели матрас, но цена конечно была очень высокая, а матрас, н..
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Светлана
Матрас Sleep Galaxy 80 х 180
Матрас понравился. Сделали по нашим нестандартным размерам. Спасибо большое!..
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Олег
Топпер Latex&Cocos 80 х 180
Наматрасник брали, чтобы скрыть неровности на диване. У нас при раскладывании полоса между подушками..
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Кристина
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