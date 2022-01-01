Интернет-магазин матрасов от производителя в Екатеринбурге
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Производитель матрасов в Екатеринбурге «Adara Dreams» специализируется на производстве, розничной и оптовой продаже ортопедических матрасов, подушек, одеял, аксессуаров для кроватей и диванов.
Наша успешно развивающиеся компания является поставщиком матрасов в гостиницы, мебельные магазины, базы отдыха. Для производства своей продукции фабрика «Adara Dreams» использует новейшее оборудование и европейские материалы из Германии, Бельгии, Италии. В производстве присутствуют и материалы российских поставщиков. Фабрика постоянно совершенствуется и расширяется. Мы следим за последними тенденциями производства матрасов (выставки, зарубежные фабрики) и применяем их на нашем производстве.
Отзывы покупателей
Менеджер помог с выбором. Матрас понравился.Подробнее
Купили матрас по акции, нам понравился, в меру жесткий. Но нам такой и нужен был. ..Подробнее
Останавливались в отеле и очень понравился матрас. Супер удобный, отлично выспались. Посмотрели, что..Подробнее
Матрас очень комфортный, спать одно удовольствие! Менеджер Игорь помогал с выбором, учел все пожелан..Подробнее
В "известном магазине" насмотрели матрас, но цена конечно была очень высокая, а матрас, н..Подробнее
Матрас понравился. Сделали по нашим нестандартным размерам. Спасибо большое!..Подробнее
Наматрасник брали, чтобы скрыть неровности на диване. У нас при раскладывании полоса между подушками..Подробнее